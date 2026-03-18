ФК "Урал" объявил, что проведет в манеже второй матч чемпионата подряд

Екатеринбургский ФК "Урал" официально объявил, что второй матч подряд проведет не на своем родном стадионе, а в манеже.

Как говорится в сообщении, опубликованном сегодня на официальном сайте клуба, игра 25-го тура чемпионата Первой лиги против красноярского "Енисея" пройдет в манеже на улице Фестивальная, 10. Встреча состоится 22 марта и начнется в 16:00 по уральскому времени.

"В связи с ограниченной вместимостью манежа билеты в свободную продажу запущены не будут. Входные билеты смогут получить только обладатели абонементов. Просьба остерегаться мошенников", - подчеркнули в клубе.

Владельцам абонементов надо получить новый билет, соответствующий схеме мест в манеже. Для этого необходимо предъявить свой абонемент в фирменном магазине "Урала" в ТРЦ "Гринвич" до 21 марта включительно с 10.00 до 22.00.

Выдача билетов будет проводиться в соответствии с категорией абонемента. Болельщиков просят как можно быстрее получить билеты, так как количество мест внутри ограничено.

Напомним, что из-за неготовности газона "Екатеринбург Арены" к возобновлению нынешнего сезона "Урал" уже сыграл один матч в манеже против тульского "Арсенала" (2:0). Президент уральского клуба Григорий Иванов просил отнестись к ситуации с пониманием.