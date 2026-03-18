Ночная атака на Краснодар: есть погибший и разрушения в жилых домах

В ночь на 18 марта Краснодарский край атаковали дроны.

Губернатор Вениамин Кондратьев официально подтвердил гибель одного жителя Краснодара и выразил соболезнования его близким. Основной удар пришелся по гражданской инфраструктуре: обломки аппаратов повредили три многоквартирных дома. В одном из жилых помещений вспыхнул пожар, который оперативно потушили спасатели, а в другом здании беспилотник врезался в стену.

Глава региона поручил мэру города Евгению Наумову немедленно организовать всю необходимую помощь пострадавшим горожанам, чье имущество оказалось разрушено или повреждено в ходе ночного инцидента, пишет "КП".

Тревожная обстановка сохранялась до утра не только в краевой столице, но и в портовых городах - Новороссийске и Геленджике. В Юбилейном микрорайоне Краснодара фрагменты БПЛА пробили крышу медицинского учреждения и оборвали линии электропередачи, из-за чего часть улиц временно осталась без света. Осколки находили во дворах частного сектора и на балконах высоток в Фестивальном микрорайоне, где взрывной волной выбило окна.

Из-за неспокойной ситуации городские власти рекомендовали родителям не отправлять детей в школы, хотя учебные заведения официально не закрывались. Мэр города подчеркнул, что педагоги с пониманием отнесутся к пропускам занятий в этот день.

По данным Министерства обороны РФ, за одну ночь системы ПВО уничтожили над Краснодарским краем 42 украинских беспилотника. Еще около двадцати аппаратов перехватили над акваториями морей и соседней Адыгеей.