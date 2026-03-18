Bloomberg: Требование Трампа к Европе по Ирану стало переломным моментом

Требование президента США Дональда Трампа помочь США разблокировать Ормузский пролив стало переломным моментом для стран ЕС и Азии, которые воспользовались удобным случаем, чтобы прямо отказать Трампу. Об этом пишет Bloomberg.

Почти ультимативные требования Трампа отправить свои боевые корабли вынудили европейские страны в корне пересмотреть свою позицию, став в жесткую оппозицию к Трампу. Если прежде страны отвечали обтекаемо и вежливо, то впервые последовал четкий и жесткий ответ, что никакого участия в войне против Ирана не будет. Это не просто символично, но отражает изменившееся отношение стран ЕС к США.

На днях глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что ни одна из 27 стран ЕС, из которых 23 — члены НАТО, не готовы расширить мандат военной миссии Aspides, противодействующей йеменским хуситам в Красном море, и направлять свои корабли в Ормузский пролив по требованию США.

В то же время ужесточение риторики — это рискованная игра для Европы, считает издание. Хотя многие лидеры стран ЕС ненавидят Трампа, им все равно придется считаться с США. Нужно серьезно относиться ко всему, что говорит президент США, предостерег президент Финляндии Александр Стубб.

Накануне Трамп заявил, что НАТО совершает глупую ошибку, отказывая США в помощи против Ирана. И это плохо скажется на будущем альянса. Но заявил, что она будто бы и не была нужна США. Зато он теперь знает цену союзникам по НАТО.