"Патриоты Урала" встретились в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске начался V форум "Патриоты Урала". Собравшихся поприветствовали приехавший на мероприятие уральский полпред Артём Жога и губернатор Югры Руслан Кухарук.

По словам полпреда, со многими участниками форума он познакомился ещё до того, как стал полпредом, с кем-то встречался даже на линии боевого соприкосновения. Артём Жога отметил особую роль "серебряных волонтёров", которые плели маскировочные сети и вязали носков для бойцов. Также он рассказал о важности акции "Мы вместе", в рамках которой дети пишут письма бойцам.

Губернатор Руслан Кухарук отметил, что собравшиеся на форуме участники работают для поддержки бойцов на передовой, решающих сейчас судьбу мира. 2026 год открывает новые направления работы, подчеркнул глава Югры и пожелал участникам форума хорошей работы.

На мероприятие собрались более 300 волонтёров и активистов со всего УрФО.