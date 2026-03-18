В Каменске-Уральском дедушка выиграл суд о выплатах за погибшего на СВО внука

Синарский районный суд Каменска-Уральского встал на сторону местного жителя, требовавшего лишить мать и вдову своего внука - погибшего на СВО бойца - права на получение всех выплат, льгот и мер социальной поддержки.

Как сообщает пресс-служба судов Свердловской области, Г. погиб при выполнении боевых задач 5 сентября 2025 года. Вместе с новостью о трагедии до дедушки, который являлся воспитателем погибшего, дошла и информация о том, что все положенные выплаты получит мать внука, которая фактически не занималась воспитанием ребенка, а также вдова бойца, заключившая с ним брак всего за неделю до подписания контракта.

Изучив материалы дела, включая переписку из мессенджеров, показания многочисленных свидетелей, а также иные документы, суд пришел к выводам, подтверждающим доводы истца. Исковые требования были удовлетворены в полном объеме.

Суд также руководствовался принципами справедливости и конституционным принципом недопустимости злоупотребления правом: страховые суммы, единовременные пособия и ежемесячные компенсации после гибели бойца должны выплачиваться тем, кто на самом деле был ему близок, разделял тяготы его жизни, и кого постигла невосполнимая утрата.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами в Свердловском областном суде в течение месяца.