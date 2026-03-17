Зеленский заявил, что Украина направила 201 военного эксперта на Ближний Восток

В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Роскомнадзор замедляет Telegram

Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Фото: Reuters / Brian Snyder

Зеленский заявил, что Украина направила 201 военного эксперта на Ближний Восток

Владимир Зеленский заявил, что Украина направила 201 военного эксперта по противодействию беспилотникам в страны Ближнего Востока, сообщает ТАСС.

"Сейчас находится 201 украинец в регионе Ближнего Востока и Персидского залива. Еще 34 готовы к развертыванию", - утверждал он, выступая в парламенте Великобритании. Речь идет о специалистах по борьбе с дронами, они направлены по просьбе США и других "партнеров" Киева в рамках дронового соглашения", добавил Зеленский.

По его словам, украинские эксперты находятся в ОАЭ, Катаре, Саудовской Аравии и направляются в Кувейт. Он также утверждал, что Украина сотрудничает с несколькими другими странами.

Ранее Зеленский сообщил, что Киев направил команды специалистов на Ближний Восток. До этого он заявил газете The New York Times, что Украина направила специалистов по беспилотникам для защиты американских баз в Иордании. Он утверждал, что США обратились с просьбой о помощи 5 марта, а на следующий день украинская команда вылетела в регион. Белый дом не ответил на вопрос о том, обращались ли Соединенные Штаты к Украине с просьбой о помощи, отмечает издание.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли его верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.

Теги: Зеленский, Украина, Ближний Восток, военные эксперты


