Зеленский заявил, что Украина направила 201 военного эксперта на Ближний Восток

Владимир Зеленский заявил, что Украина направила 201 военного эксперта по противодействию беспилотникам в страны Ближнего Востока, сообщает ТАСС.

"Сейчас находится 201 украинец в регионе Ближнего Востока и Персидского залива. Еще 34 готовы к развертыванию", - утверждал он, выступая в парламенте Великобритании. Речь идет о специалистах по борьбе с дронами, они направлены по просьбе США и других "партнеров" Киева в рамках дронового соглашения", добавил Зеленский.

По его словам, украинские эксперты находятся в ОАЭ, Катаре, Саудовской Аравии и направляются в Кувейт. Он также утверждал, что Украина сотрудничает с несколькими другими странами.

Ранее Зеленский сообщил, что Киев направил команды специалистов на Ближний Восток. До этого он заявил газете The New York Times, что Украина направила специалистов по беспилотникам для защиты американских баз в Иордании. Он утверждал, что США обратились с просьбой о помощи 5 марта, а на следующий день украинская команда вылетела в регион. Белый дом не ответил на вопрос о том, обращались ли Соединенные Штаты к Украине с просьбой о помощи, отмечает издание.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли его верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.