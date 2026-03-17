Двоих рязанских школьников осудили за терроризм после поджога вышки

Второй Западный окружной военный суд приговорил двух школьников из Рязани, обвиняемых в совершении террористического акта по предварительному сговору, к 8,5 и 3,5 года колонии, сообщает ТАСС.

Суд путем частичного сложения окончательно приговорил молодого человека к наказанию в виде лишения свободы на срок пять лет. Окончательное наказание суд определил путем частичного сложения наказания, назначенного по приговору Октябрьского районного суда Рязани от 27 марта 2025 года и по настоящему приговору, и лишил его свободы сроком на восемь лет шесть месяцев с отбыванием в воспитательной колонии. Также суд применил принудительную меру медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях. Эта мера подлежит исполнению по месту отбывания лишения свободы. По совокупности преступлений путем частичного сложения суд определил окончательное наказание девушке в виде лишения свободы на срок три года шесть месяцев с отбыванием в воспитательной колонии.

Подросткам было предъявлен обвинение по п. "а" ч. 2 ст. 205 (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору), ч. 3 ст. 30 - п. "а", "в" ч. 2 ст. 205 (покушение на совершение террористического акта), ч. 1.1 ст. 205.1 (склонение к совершению теракта) УК РФ.

Суд установил, что представитель террористической организации "Легион "Свобода России" (ЛСР, признан террористической организацией и запрещен в РФ) через интернет предложил школьнику совершить террористический акт в Рязани, а именно поджечь вышку сотовой связи. Школьник попытался привлечь нескольких знакомых несовершеннолетних друзей к совершению преступления, но они отказались. На предложение участвовать в преступлении согласилась ученица 7-го класса за часть денежного вознаграждения.

В октябре 2024 года они совершили поджог сотовой вышки и отправили видео куратору, за что получили вознаграждение в размере около 10 тыс. рублей. Данным противоправным поступком был причинен имущественный ущерб в размере более 59 тыс. рублей. Позже школьнику от куратора поступило предложение за денежное вознаграждение совершить поджог объектов железнодорожного транспорта, которые используются для перевозок в интересах Минобороны РФ, МВД РФ и Росгвардии РФ. Школьник вместе с ранее упомянутой семиклассницей попытались поджечь три электровоза, разбив лобовые стекла. Но им не удалось поджечь залитый в кабины бензин и они покинули место преступления из-за опасения быть пойманными. Их действия причинили ущерб в размере более 174 тыс. рублей.

Подсудимые вину признали частично, указывая на то, что хотели просто заработать деньги и не имели злого умысла на совершение террористического акта. Также суд удовлетворил гражданский иск представителя потерпевшего ОАО "РЖД" и взыскал солидарно с осужденных более 174 тыс. рублей.

Теги: терроризм, поджог, вышка


