Тело 12-летнего мальчика с ножевым ранением груди обнаружили в подмосковном Ногинске

В Московской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 12-летнего мальчика, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

Его тело с ножевым ранением груди было обнаружено 17 марта в одной из квартир в городе Ногинске. При этом мать ребенка находилась в соседней комнате в бессознательном состоянии. По данному факту следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По версии следствия, 16 марта 2026 года 49-летняя женщина вместе с сыном приехала в Ногинск из столицы, где они остановились в арендованной посуточно квартире. На следующий день в квартиру пришла собственница и, увидев произошедшее, вызвала "скорую помощь" и сотрудников правоохранительных органов. В настоящее время мать мальчика находится в реанимационном отделении больницы.

Следователи и криминалисты работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, способствовавшие совершению преступления.