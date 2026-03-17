17 Марта 2026
Общество Краснодарский край
Фото: kubzsk.ru

Кубанские парламентарии побывали на соцобъектах Красноармейского района

В рамках рабочего визита делегации депутатов ЗСК во главе со спикером Юрием Бурлачко в станице Марьянской парламентарии посетили новый детский сад. Учреждение, рассчитанное на 140 малышей, начало работу меньше месяца назад. На территории детсада  сформировано  8 игровых площадок, двухэтажное здание общей площадью более 2 тыс. квадратных метров имеет спортивный и музыкальный залы, кабинеты профильных специалистов, комфортный пищеблок и прачечную.

Затем кубанские депутаты осмотрели общественную территорию в поселке Водный. Здесь парковая зона в районе улицы Шоссейной благоустроена по итогам краевого конкурса по отбору местных инициатив. В рамках реализации проекта в прошлом году обустроили прогулочную аллею, площадки для занятий спортом, игровую зону, разместили уличные тренажеры.

После председатель ЗСК и парламентарии также побывали в новом фельдшерско-акушерском пункте в поселке Краснодарском, который построен в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» и государственной краевой программы «Развитие здравоохранения». Этот ФАП обслуживает порядка 400 жителей.

В завершении поездки делегация законодателей побывала на спортивной арене «Виктория» в станице Полтавской, которую пока еще только предстоит благоустроить.

«Здание 1981 года постройки, принимающее соревнования районного и краевого уровней, остро нуждается в ремонте. Этот и другие вопросы, требующие поддержки со стороны краевых властей, обсудим в рамках предстоящего круглого стола в ЗСК. Вместе с представителями местной администрации обсудим пути решения проблемных ситуаций и развития Красноармейского района в целом», – рассказал в своих соцсетях председатель Законодательного Собрания Юрий Бурлачко.

Спикер отметил, что местная администрация уделяет внимание развитию социальной сферы. Так, за последний год в муниципалитете открыли сразу несколько новых соцучреждений, облагораживаются общественные территории и в целом Красноармейский район в этом плане показывает неплохие результаты.

Теги: юрий бурлачко, Парламенты ЮФО, Парламенты СКФО, благоустройство территорий, сцоиальные объекты


