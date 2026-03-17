17 Марта 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Экономика Краснодарский край
Фото: kubzsk.ru

Юрий Бурлачко побывал с рабочим визитом на сельскохозяйственных и промышленных предприятиях Красноармейского района

Председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко совершил рабочую поездку в Красноармейском районе. Рабочий визит осуществляется в рамках подготовки к очередному Дню муниципального образования в ЗСК.

Также в рабочей поездке участвовали глава Красноармейского района Александр Харитонов, председатель Совета муниципального образования Евгений Максименко, председатели профильных комитетов ЗСК Андрей Дорошев и Сергей Орленко, а также депутаты Законодательного Собрания Владимир Харламов, Владимир Решетняк и Николай Чалый.

Первым делегация ЗСК посетила тепличный комбинат «Гринхаус-Про» в станице Марьянской, специализирующегося на выращивании овощей и салатной группы в закрытом грунте. Производство запустили восемь лет назад, сейчас его мощность составляет более 7 тонн продукции в год.

Также в станице Марьянской депутатам представили производство дизельных электрогенераторов «Газтехника». На производственной площадке площадью около 22 тыс. квадратных метров организован полный цикл изготовления электростанций и изделий из листового металла.

Следующим пунктом рабочей программы было посещение предприятия «Канфар» в станице Ивановской, где производят керамическую посуду объемом более 420 тысяч изделий.

Резюмируя итоги рабочего визита, в своих соцсетях Юрий Бурлачко отметил: « У каждого из этих предприятий есть все шансы стать узнаваемым региональным брендом, представляющим Краснодарских край на рынке качественной продукции. Уже сейчас они вносят значительный вклад в экономику Красноармейского района и всей Кубани, предоставляют рабочие места, укрепляют производственный суверенитет нашей страны».

Теги: юрий бурлачко, Парламенты ЮФО, Парламенты СКФО, день муниципального образования, зск


