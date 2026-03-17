17 Марта 2026
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Игорь Мартынов подчеркнул, что принятый Астраханской областной Думой закон предотвратит неконтролируемый выгул сельскохозживотных

В Астраханской области до 1 июня 2026 года сельские муниципалитеты в обязательном порядке должны будут определить правила прогона и выгула сельскохозяйственных животных.

Эти требования заложены в законе об организации местного самоуправления, который губернатором Игорем Бабушкиным был внесен региональный парламент и принят депутатским корпусом 26 февраля.

Стоит напомнить, что по инициативе председателя комитета Астраханской областной Думы по законотворческой деятельности Андрея Лифанова, в документ внесли нормы об обязательном включении в правила благоустройства муниципальных образований вопросов, регулирующих прогон и выпас сельскохозяйственных животных на территориях общего пользования.

Ранее этот вопрос был рассмотрен на заседании экспертного совета Думы. Эксперты и депутаты отметили, что актуальность темы сохраняется в Астраханской области на протяжении многих лет.

коровы,пейзаж,дорога(2018)|Фото:Накануне.RU

«Бродячий» скот на дорогах региона стал причиной нескольких ДТП, в том числе и со смертельным исходом. По информации областного УМВД, за 2025 год зарегистрировано 264 ДТП, связанных с наездами на сельхозживотных. В результате столкновений травмы различной степени тяжести получили 21 человек, 2 астраханцев погибли. По эпизоотической ситуации также имеются сложности. в частности, в 2023 году службой ветеринарии зафиксировано 18 новых очагов бруцеллёза, а также бешенство.

«Бесконтрольный выгул провоцирует заболевания у животных и распространение различных инфекций. Новые меры направлены на защиту здоровья животных, безопасность на дорогах и сохранение сельскохозяйственных угодий», – отметил руководитель службы ветеринарии Астраханской области Юрий Евтеев.

Всего в Астраханской области на данный момент в почти 1500 действующих крестьянско-фермерских и личные подсобных хозяйствах насчитывается 294 тысячи голов крупного рогатого скота.

Согласно новым правилам, факты безнадзорного выгула животных должны быть зафиксированы полицией при участии сотрудников пункта временного содержания (ПВС) и администрации муниципалитета. После составления акта изъятия животное помещается в ПВС, где проходит осмотр ветеринара. Если животное здорово, то владелец сможет его забрать при предъявлении документа о праве собственности. В том случае, если в течение 6 месяцев никаких действий не произойдет, животное переходит в собственность ПВС. Если же будет обнаружено больное животное без бирок - спустя 15 дней оно передается на санитарную бойню.

Минсельхоз Астраханской области напоминает, что учёт животных необходим и должен осуществляться в системе «Хорриот» в рамках постановления правительства РФ от 05.04.2023 №550.

«Проблема бесконтрольного скота на дорогах Астраханской области требует комплексного подхода. Принятый закон призван упорядочить ситуацию и прежде всего обеспечить безопасность движения на дорогах населённых пунктов. Муниципалитетам необходимо подойти к решению этих вопросов с особой ответственностью», — подчеркнул Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов.

Теги: сельскохозяйственные животные, правила выгула, закон астраханской области, игорь мартынов


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

