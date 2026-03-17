Десять суток поисков: под Звенигородом нашли тело 13-летней девочки

Спустя десять суток непрерывных поисковых работ в акватории Москвы-реки под Звенигородом обнаружена третья погибшая девочка. Как сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию городского округа, тело 13-летнего подростка нашли спасатели.

Ранее водолазные группы извлекли из воды тела двух ее сверстников, которые пропали вместе с ней. Трагический инцидент завершился обнаружением всех несовершеннолетних, числившихся пропавшими без вести.