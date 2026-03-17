Решетников: За время работы штаба по неплатежам погашено долгов на 250 миллионов

Министр экономического развития России Максим Решетников высказался об эффективности работы штаба при министерстве по рассмотрению вопросов неплатежей.

Штаб работает меньше месяца. За это время субъекты малого и среднего бизнеса погасили долги по договорам на 250 млн руб., сообщил Решетников во время традиционной ежегодной встречи с представителями НП "Опора России".

Поступило 93 обращения от предпринимателей на общую сумму 494 млн руб., пишет РИА Новости.