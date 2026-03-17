17 Марта 2026
Происшествия Магаданская область
Фото: Накануне.ru

Магадан "встряхнуло" пятибалльное землетрясение

Жители Магадана и прилегающих населенных пунктов почувствовали заметные колебания земной коры. О случившемся инциденте в своем официальном канале проинформировал глава Магаданской области Сергей Носов. По его словам, эпицентр природного явления находился примерно в 45 километрах от поселка Клепка, а интенсивность по шкале Рихтера достигла отметки 5. Руководитель региона поспешил успокоить граждан, уточнив, что повторных афтершоков специалисты не ожидают.

Согласно сведениям регионального управления МЧС, спасатели оценили силу вибраций в 4,8 балла, которые отчетливо ощущались как в самом Магадане, так и в различных районах области. Несмотря на тревожную ситуацию, все экстренные ведомства и коммунальные предприятия продолжают выполнять свои задачи в обычном графике.

В данный момент специальные комиссии занимаются детальным обследованием жилых домов, социальных учреждений и объектов инженерной инфраструктуры. По первичной информации, в результате происшествия никто из людей не пострадал, а строения остались целыми. Мобильные группы, сформированные из сотрудников местных администраций и пожарных подразделений, проводят визуальный осмотр конструкций зданий, чтобы окончательно исключить наличие скрытых повреждений.

Утром 6 марта в акватории Сочи произошло землетрясение магнитудой 4,1, которое, по словам мэра Андрея Прошунина, не вызвало разрушений или чрезвычайных ситуаций. Это уже второй подобный случай за неделю после толчков силой 4,4 балла, зафиксированных 3 марта в 21 км от города.

