В Екатеринбурге суд рассмотрит дело о пропаганде ЛГБТ*

В Екатеринбурге суд рассмотрит дело о пропаганде нетрадиционных отношений – ЛГБТ*.

Как сообщили Накануне.RU в Кировском районном суде уральской столицы, к административной ответственности привлекается жительница города по имени Евгения Август. Согласно протоколу, составленному сотрудником управления Роскомнадзора по Свердловской области, участник организации "Центр Т"** разместила в одном из мессенджеров несколько публикаций. Эти посты пропагандировали нетрадиционные сексуальные отношения* и смену пола*.

Судебное заседание состоится на этой неделе, 19 марта.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор за 2025 год заблокировал 265 тысяч страниц в интернете. Чаще всего закрывали доступ к инструкциям по обходу интернет-блокировок и материалам о ЛГБТ*.

*движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено

**признана Минюстом России иноагентом