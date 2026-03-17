Мигрантов из Таджикистана обяжут проходить медосмотр до въезда в Россию

17 Марта 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Роскомнадзор замедляет Telegram

Здравоохранение В России
Фото: Накануне.RU

Мигрантов из Таджикистана обяжут проходить медосмотр до въезда в Россию

Российские парламентарии одобрили межправительственное соглашение с Душанбе, которое вводит обязательную медицинскую проверку для иностранных соискателей на их родной земле. Согласно принятому закону, каждый гражданин Таджикистана, планирующий работать в РФ, должен посетить уполномоченную клинику у себя в республике. Список таких медучреждений составит Минздрав России, а услуги врачей мигранты оплатят самостоятельно в местной валюте. Полученное по итогам осмотра заключение российские ведомства признают официальным основанием для въезда. Документ также четко распределяет обязанности сторон и устанавливает порядок разрешения возможных споров между государствами, сообщает "РГ" .

Депутат Александр Толмачев пояснил, что главная задача реформы - создать надежный правовой фильтр для проверки здоровья будущих сотрудников. Его коллега Абдулхаким Гаджиев подчеркнул, что это решение продиктовано интересами биологической безопасности страны. Раньше иностранцы проходили обследование уже после прибытия в Россию. Если врачи выявляли инфекции, государству приходилось тратить бюджетные деньги на их лечение или принудительную депортацию. Теперь же человек с опасным заболеванием просто не получит право на трудоустройство и въезд.

Парламентарий Николай Будуев добавил, что прежняя система часто била по карману самих рабочих: люди тратили последние деньги на дорогу, а на месте выясняли, что не могут работать по состоянию здоровья. Предварительная диагностика избавит мигрантов от напрасных финансовых потерь, а российские службы - от сложной процедуры выдворения. Новые правила делают процесс миграции более предсказуемым и цивилизованным. Такой подход позволяет отсеивать риски еще на стадии планирования поездки, что полностью отвечает международным стандартам безопасности и укрепляет сотрудничество между двумя странами.

Сообщалось, что российский бизнес планирует готовить кадры в колледжах дружественных стран, чтобы решить проблему дефицита рабочей силы. Компании предлагают зарубежным учебным заведениям внедрять российские программы обучения, включая курсы русского языка и культуры, для целенаправленной подготовки будущих сотрудников. По мнению экспертов РСПП, такой подход создаст надежный кадровый резерв к 2032 году, когда спрос на инженеров и технических специалистов в России резко вырастет.

Теги: таджикистан, мигрант, медосмотр,


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


