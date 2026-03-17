Мигрантов из Таджикистана обяжут проходить медосмотр до въезда в Россию

Российские парламентарии одобрили межправительственное соглашение с Душанбе, которое вводит обязательную медицинскую проверку для иностранных соискателей на их родной земле. Согласно принятому закону, каждый гражданин Таджикистана, планирующий работать в РФ, должен посетить уполномоченную клинику у себя в республике. Список таких медучреждений составит Минздрав России, а услуги врачей мигранты оплатят самостоятельно в местной валюте. Полученное по итогам осмотра заключение российские ведомства признают официальным основанием для въезда. Документ также четко распределяет обязанности сторон и устанавливает порядок разрешения возможных споров между государствами, сообщает "РГ" .

Депутат Александр Толмачев пояснил, что главная задача реформы - создать надежный правовой фильтр для проверки здоровья будущих сотрудников. Его коллега Абдулхаким Гаджиев подчеркнул, что это решение продиктовано интересами биологической безопасности страны. Раньше иностранцы проходили обследование уже после прибытия в Россию. Если врачи выявляли инфекции, государству приходилось тратить бюджетные деньги на их лечение или принудительную депортацию. Теперь же человек с опасным заболеванием просто не получит право на трудоустройство и въезд.

Парламентарий Николай Будуев добавил, что прежняя система часто била по карману самих рабочих: люди тратили последние деньги на дорогу, а на месте выясняли, что не могут работать по состоянию здоровья. Предварительная диагностика избавит мигрантов от напрасных финансовых потерь, а российские службы - от сложной процедуры выдворения. Новые правила делают процесс миграции более предсказуемым и цивилизованным. Такой подход позволяет отсеивать риски еще на стадии планирования поездки, что полностью отвечает международным стандартам безопасности и укрепляет сотрудничество между двумя странами.

Сообщалось, что российский бизнес планирует готовить кадры в колледжах дружественных стран, чтобы решить проблему дефицита рабочей силы. Компании предлагают зарубежным учебным заведениям внедрять российские программы обучения, включая курсы русского языка и культуры, для целенаправленной подготовки будущих сотрудников. По мнению экспертов РСПП, такой подход создаст надежный кадровый резерв к 2032 году, когда спрос на инженеров и технических специалистов в России резко вырастет.