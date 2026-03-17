Александр Моор принял участие в совещании, которое провел в Екатеринбурге Сергей Шойгу

Губернатор Тюменской области Александр Моор сегодня работает в Екатеринбурге. Он принял участие в совещании, которое провел секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

На совещании обсуждалась готовность регионов к предстоящим паводку и пожароопасному сезону.

"Будем действовать, опираясь на опыт предыдущих лет. Сейчас специалисты активно обследуют все гидротехнические сооружения. Особое внимание муниципалитетам, которые находятся в русле реки Ишим. Также на территориях проверяем технику и необходимый для встречи "большой воды" запас материальных ресурсов. Кроме этого, по моему поручению был расширен список населенных пунктов, подверженных угрозе природных пожаров", - сообщил Моор в своем Telegram-канале.

Еще один вопрос, который обсуждался на совещании – защита важных объектов от угрозы атак при помощи БПЛА. Губернатор Моор рассказал о мерах, которые принимаем на территории Тюменской области.

В ходе совещания секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сообщил, что Урал находится в зоне прямой угрозы для авиаударов со стороны Украины. По его словам, еще недавно Урал был недосягаем для воздушных ударов Украины, однако теперь территория "находится в зоне непосредственной угрозы".