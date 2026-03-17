Россия и Беларусь упростили исполнение судебных актов на общих территориях

Российский парламент утвердил предложенное Владимиром Путиным соглашение о взаимном признании судебных вердиктов с Республикой Беларусь. После окончательного вступления документа в силу решения судов одной страны будут приниматься к исполнению в другой без прохождения дополнительных подтверждающих инстанций, пишет "РГ". Нововведения затронут гражданские и административные процессы, а также уголовные приговоры в части возмещения имущественного вреда. При этом из упрощенного порядка исключены споры по алиментам, арбитражные дела между компаниями и претензии, направленные к государственному бюджету или территориальным единицам обеих стран.

Парламентарий Никита Чаплин пояснил, что старая правовая база 1993 года работала неэффективно и позволяла должникам пользоваться юридическими лазейками. Теперь же активы осужденных или проигравших суд лиц, спрятанные на территории соседа, станут доступны для взыскания местными приставами в кратчайшие сроки. Это гарантирует потерпевшим получение выплат вне зависимости от того, где именно находится ответчик или его имущество. Депутат подчеркнул, что интеграция правовых систем обеспечит гражданам реальную защиту их интересов, превращая судебные постановления из формальных бумаг в действенный инструмент восстановления справедливости на всем пространстве Союзного государства.