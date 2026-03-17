Специалисты Астраханского онкодиспансера проводят в регионе акцию «День онкологической безопасности»

17 Марта 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Здравоохранение Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Специалисты Астраханского онкодиспансера проводят в регионе акцию «День онкологической безопасности»

Первый в 2026 году «День онкологической безопасности» прошёл в Черноярском район Астраханской области. Врачи областного онкодиспансера на базе райбольницы провели приём местных жителей. В составе бригады работали онкологи разных профилей, в том числе маммолог, уролог и гинеколог. За день врачи приняли около 100 пациентов. 16 человек направлены на дополнительное обследование.

Традиционно в рамках поездки были реализованы мероприятия проекта «Онкопатруль+». Для жителей района провели лекцию о профилактике онкологических заболеваний. Отдельный блок лекции провёл врач-маммолог. Специалист подробно рассказал о принципах самообследования. Такой комплексный подход позволяет не только проинформировать, но и научить людей внимательнее относиться к своему здоровью.

«Каждый выезд — это возможность приблизить специализированную помощь к тем, кто живёт в отдалённых районах области. Мы не просто консультируем — мы учим людей замечать изменения, вовремя реагировать и не бояться обращаться к врачам. Когда нам удаётся обнаружить болезнь на ранней стадии и у пациентов появляется шанс на своевременное лечение — это и есть главный результат», — подчеркнула главный врач областного онкодиспансера Лиана Нежинская.

Специалисты онкодиспансера продолжат выездную работу во всех районах Астраханской области. Только за 2025 год мобильная бригада провела 15 выездов, осмотрев более тысячи жителей муниципалитетов. Проект «Онкопотруль+» разработан в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» и народной программы партии «Единая Россия».

Теги: онкологическая безопасность, онкодиспансер, онкопатруль


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети