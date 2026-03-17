Специалисты Астраханского онкодиспансера проводят в регионе акцию «День онкологической безопасности»

Первый в 2026 году «День онкологической безопасности» прошёл в Черноярском район Астраханской области. Врачи областного онкодиспансера на базе райбольницы провели приём местных жителей. В составе бригады работали онкологи разных профилей, в том числе маммолог, уролог и гинеколог. За день врачи приняли около 100 пациентов. 16 человек направлены на дополнительное обследование.

Традиционно в рамках поездки были реализованы мероприятия проекта «Онкопатруль+». Для жителей района провели лекцию о профилактике онкологических заболеваний. Отдельный блок лекции провёл врач-маммолог. Специалист подробно рассказал о принципах самообследования. Такой комплексный подход позволяет не только проинформировать, но и научить людей внимательнее относиться к своему здоровью.

«Каждый выезд — это возможность приблизить специализированную помощь к тем, кто живёт в отдалённых районах области. Мы не просто консультируем — мы учим людей замечать изменения, вовремя реагировать и не бояться обращаться к врачам. Когда нам удаётся обнаружить болезнь на ранней стадии и у пациентов появляется шанс на своевременное лечение — это и есть главный результат», — подчеркнула главный врач областного онкодиспансера Лиана Нежинская.

Специалисты онкодиспансера продолжат выездную работу во всех районах Астраханской области. Только за 2025 год мобильная бригада провела 15 выездов, осмотрев более тысячи жителей муниципалитетов. Проект «Онкопотруль+» разработан в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» и народной программы партии «Единая Россия».