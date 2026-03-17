В 2025 году в Пермском крае зафиксировано 44 преступления террористической направленности, сообщают Вести Пермь.

Предотвращено семь терактов на объектах железной дороги, связи, в учебных заведениях, задержано 16 подозреваемых по статьям террористического характера. Уйти от ответственности не удалось никому.

"Противоправные замыслы, как правило, не доводятся до своего логического заключения. Выезд за пределы Российской Федерации также пресекается. После чего лица привлекаются к предусмотренной законом ответственности. Все факты, имеющиеся на территории Пермского края относительно совершения террористических преступлений в виде поджогов объектов транспортной инфраструктуры, объектов связи, воинских объектов раскрыты", - прокомментировал сотрудник ФСБ.

