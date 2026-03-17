Три хоккейные державы Европы готовы сорвать Кубок мира из-за участия РФ

Спортивное сообщество обсуждает возможный раскол в мировом хоккее из-за принципиальной позиции европейских федераций. Как сообщает портал Lenta.ru со ссылкой на iDNES.cz, три ключевых участника из Европы уведомили руководство НХЛ о готовности бойкотировать предстоящий Кубок мира. Главным условием своего присутствия чехи, финны и шведы называют отсутствие в сетке соревнований сборной России.

Демарш ставит организаторов в крайне сложное положение, поскольку именно Прага заявлена как один из городов, принимающих групповую стадию и матчи на вылет. Основная часть турнира должна пройти в Канаде, где Эдмонтон и Калгари готовятся встретить восемь сильнейших команд мира. Глава лиги Гэри Бэттман до последнего момента сохранял неопределенность в вопросе приглашения россиян, заявляя, что окончательные списки участников еще обсуждаются.

Однако теперь североамериканским функционерам придется учитывать риск потери сразу трех топовых сборных и европейских арен. Конфликт интересов между коммерческой выгодой лиги и политическими требованиями федераций может полностью изменить формат или географию проведения одного из самых престижных хоккейных первенств десятилетия.

