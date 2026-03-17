ГК "Просвещение" сократит пятую часть сотрудников

В группе компаний "Просвещение" планируют сокращения персонала. Из 1,2 тыс. сотрудников собрались уволить не менее 20%. То есть своих постов лишится минимум 240 человек.

Сокращения хотят завершить к июлю-августу. Они станут частью реорганизации, одного из этапов трансформации группы. Увольнения коснутся как руководителей, так и линейного персонала, и пройдут "по результатам и с учетом проведенной оценки".

Методика оценки позволит определить эффективность работы сотрудников, выявить их сильные и слабые стороны, а также управленческие навыки. Для сотрудников, чья деятельность связана с творческим процессом, найдут "оптимальную форму диагностики", пишут "Ведомости".

"Просвещение" занимается различной деятельностью. В группу входят, например, издательство – крупнейшее подразделение ГК, которое десятки лет является главным поставщиком учебной литературы для каждой школы России, и академия, создающая образовательные продукты, соответствующие государственным стандартам и отвечающие самым высоким требованиям педагогического сообщества.