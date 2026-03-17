Одна из самых дорогих частных школ собрала с родителей деньги и объявила о закрытии

В России закрылась одна из самых дорогих школ. Незадолго до этого она собрала с родителей своих воспитанников деньги за обучение.

Речь идёт о престижной частной школе Brookes в Москве, в которой учатся 300 детей. Стоимость обучения здесь начиналась от 2,5 млн руб. в год. Первое полугодие учебного года прошло по плану. Потом с родителей собрали оплату за следующие триместры и даже за следующий учебный год. Вскоре школа объявила о закрытии.

Руководство в основном состоит из иностранцев, директором является британец Чарли Кинг. Родители учеников опасаются, что администрация учреждения может уехать из России с полученными деньгами и избежать ответственности, пишет "112".