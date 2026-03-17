Ашманов: В штабе по ИИ специалистов по ИИ нет, одни чиновники

В созданном в конце 2025 года штабе по развитию искусственного интеллекта (ИИ) нет специалистов по ИИ. Об этом заявил специалист по ИИ член СПЧ Игорь Ашманов.

"В составе, конечно, одни бюрократы, чиновники, там нет ни одного специалиста. От "Яндекса", извините, таксист, от "Сбербанка - банкир. И там предполагается, что у них на первое время будет триллион рублей на ИИ. Но есть два обстоятельства. Первое. Во всех бумагах, чем они будут заниматься, ничего про разработку ИИ нет вообще. Предполагает, что как бы этот ИИ есть. Откуда он взялся - непонятно, но он есть. И далее везде его внедрение и КПИ по внедрению. В каким припискам это приводит, уже сейчас можно видеть. А второе - можно сравнить это с тем, что происходит в США. Они собираются потратить триллион долларов. То есть они являются авторами и собираются потратить в 80 раз больше. Как мы их догоним? Мы их в принципе не догоним и даже не надо пытаться. Этот поезд уже ушел", - рассказал Ашманов.

Он призвал не бежать за этим поездом, а искать асимметричные ответы на угрозы. Как, например, было с гиперзвуковым оружием.

Ашманов считает, что ИИ нельзя внедрять в образование и социальную сферу, но это как раз и делается.