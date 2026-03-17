Предполагаемая подельница Секача училась в Швейцарии и хотела стать ювелиром

В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Фото: Накануне.RU

Предполагаемая подельница Секача училась в Швейцарии и хотела стать ювелиром

Озвучены подробности биографии предполагаемой подельницы футболиста Даниила Секача, обвиняемого в убийстве предпринимателя. Представитель обеспеченной семьи, она выросла за границей и только после окончания школы вернулась в Россию.

22‑летняя девушка выросла в Швейцарии, закончила там гимназию и только затем перебралась в Россию. В Москве она хотела стать ювелиром, однако пока не случилось. Она также предлагала уроки по английскому и немецкому языкам.

Телефонные мошенники запугали свою жертву и заставили её выступить курьером. Именно она забрала деньги и ценности, которые Даниил Секач выбросил из окна квартиры на Строгинском бульваре. После вещи переданы другому курьеру, сейчас его ищут, пишет Baza.

Отметим, Секач арестован до 14 мая.

Теги: Даниил Секач, футболист, мошенник, подельница


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 17.03.2026 10:40 Мск В Москве задержана возможная соучастница футболиста, обвиняемого в убийстве предпринимателя
Ранее 16.03.2026 19:30 Мск В Москве арестован футболист из Екатеринбурга, которому вменяют убийство предпринимателя
Ранее 15.03.2026 11:33 Мск Футболист из Екатеринбурга заявил, что убил женщину в Москве под влиянием мошенников
Ранее 14.03.2026 21:00 Мск В Москве убита мать девочки – жертвы мошенников

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


