Предполагаемая подельница Секача училась в Швейцарии и хотела стать ювелиром

Озвучены подробности биографии предполагаемой подельницы футболиста Даниила Секача, обвиняемого в убийстве предпринимателя. Представитель обеспеченной семьи, она выросла за границей и только после окончания школы вернулась в Россию.

22‑летняя девушка выросла в Швейцарии, закончила там гимназию и только затем перебралась в Россию. В Москве она хотела стать ювелиром, однако пока не случилось. Она также предлагала уроки по английскому и немецкому языкам.

Телефонные мошенники запугали свою жертву и заставили её выступить курьером. Именно она забрала деньги и ценности, которые Даниил Секач выбросил из окна квартиры на Строгинском бульваре. После вещи переданы другому курьеру, сейчас его ищут, пишет Baza.

Отметим, Секач арестован до 14 мая.