"Автомобилист" лидирует в Индексе силы КХЛ третью неделю подряд

Екатеринбургский "Автомобилист" третью неделю подряд продолжает держать лидерство в Индексе силы Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, Индекс силы – это рейтинг, подсчитывающийся математически на основе показателей в текущем сезоне. Команда из Екатеринбурга возглавила его в начале марта и спустя неделю продолжала занимать первую строчку.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе КХЛ, сегодня был опубликован Индекс силы по итогам 26-й недели сезона-2025/26. "Автомобилист" остался на первом месте. Однако его уже настигает магнитогорский "Металлург", прибавивший сразу восемь позиций и взлетевший на вторую строчку. На третье место вышло московское "Динамо".

Напомним, что ранее "Автомобилист" назвал состав на заключительные матчи регулярного чемпионата КХЛ, которые состоятся на этой неделе.