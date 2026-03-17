В Белгородской области карьерный самосвал переехал внедорожник с людьми

Правоохранительные органы и прокуратура Белгородской области выясняют обстоятельства масштабной аварии на территории Лебединского горно-обогатительного комбината, в результате которой погибли пять сотрудников подрядных организаций, сообщили в пресс-службе местной прокуратуры.

Трагедия произошла в зоне ведения горных работ. По предварительным данным следствия, тяжелый карьерный самосвал, груженный горной массой, совершил наезд на автомобиль УАЗ. Внедорожник, в котором находилась ремонтная бригада, оказался буквально раздавлен многотонной машиной. Шансов выжить у находившихся в кабине людей не было.

В пресс-службе АО "Лебединский ГОК" подтвердили факт катастрофы, уточнив, что погибшие являлись работниками сторонних предприятий, привлеченных для выполнения работ на объекте.

В настоящее время на месте работают эксперты. Прокуратура инициировала проверку соблюдения правил охраны труда и промышленной безопасности. Следствию предстоит выяснить, почему маршруты движения спецтехники и легкового транспорта пересеклись, а также оценить действия лиц, ответственных за организацию работ в карьере. По результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.