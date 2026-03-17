В России два бизнесмена хотели украсть у предприятий ОПК 460 миллионов

В России главам двух коммерческих организаций вменили хищение более 460 млн руб. у предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Они ввели в заблуждение представителей предприятий ОПК ради махинаций с деньгами, предназначенными для производства особо востребованных образцов вооружения. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Прошли обыски и изъятия.

Это не единственное преступление из схожих по характеру. За аналогичный поступок в декабре 2025 г. осуждён руководитель коммерческой организации Ягодин – он получил четыре года условно, потому что признал вину и возместил ущерб. Приговор вступил в законную силу, сообщает центр общественных связей ФСБ.