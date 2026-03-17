В Тюмени осудили мужчину, продавшего чужие автомобили

Центральный районный суд Тюмени признал 38-летнего местного жителя виновным в мошенничестве, совершенном в крупном размере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В июле 2022 года к подсудимому обратился житель Ямало-Ненецкого автономного округа с просьбой помочь продать автомобиль Мерседес, передал ключи и документы от автомобиля. В сентябре того же года он случайно узнал, что автомобиль продан. При этом деньги от его продажи хозяин не получил. В это же время подсудимый предложил жительнице Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отремонтировать и продать ее автомобиль Ягуар. Полученный автомобиль мужчина передал в залог своему знакомому за 750 тыс. рублей. Долг подсудимый не вернул и залогодержатель продал автомобиль.

В результате преступных действий подсудимого двое потерпевших лишились своих автомобилей. Общая сумма причиненного ущерба составила свыше 1,6 млн рублей. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.