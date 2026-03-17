Сергей Кравчук проинспектировал ход работ на стройплощадке спортивно-досугового центра в парке ДОФ в Хабаровске

17 Марта 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Спорт Хабаровский край
Фото: khv27.ru

Сергей Кравчук проинспектировал ход работ на стройплощадке спортивно-досугового центра в парке ДОФ в Хабаровске

Сергей Кравчук проконтролировал ход строительства спортивно-досугового центра в парке Дома офицеров флота в Хабаровске, который строится в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Реализация проекта находится под пристальным вниманием городских властей из-за корректировки сроков сдачи.

Ранее мэр Хабаровска указывал подрядчику на необходимость ускорения темпов работ и увеличения числа рабочих на строительной площадке.

(2026)|Фото: khv27.ru

«Замечание по увеличению количества рабочих выполнено: на объекте сейчас трудятся 35 человек. Также, когда начнет поступать специализированное оборудование, к работе подключатся профессионалы, имеющие опыт в его установке», - сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Директор спортивной школы "Лидер" Сергей Кавецкий сообщил мэру об организации контроля за стройкой. Он сказал, что спортсмены и тренеры постоянно приходят на стройплощадку. 

"С нетерпением ждем его открытия. В том числе будем проводить на этой площадке общефизическую подготовку для лыжников летом, чтобы подготовиться к зимнему периоду", - сказал директор спортшколы.

На данный момент специалисты оценивают готовность объекта в 75%. Идет завершение фасадных работ, вскоре строители приступят к финальному этапу внутренней отделки.

«Подрядчик обещал в ближайшее время завершить работы по фасаду. Сейчас самое главное - это внутренняя отделка помещений. Сдать объект необходимо до 20 мая. Работы ведутся, и в конце марта мы приедем сюда еще раз, чтобы лично проверить, как идет процесс», - прокомментировал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Администрация города продолжает держать на контроле ход работ на объекте, чтобы не допустить срывов обновленного графика и обеспечить высокое качество строительства.

Теги: сергей кравчук, нацпроект инфраструктура для жизни, спортивно-досуговый центр в парке Дома офицеров флота в Хабаровске


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети