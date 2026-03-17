Сергей Кравчук проинспектировал ход работ на стройплощадке спортивно-досугового центра в парке ДОФ в Хабаровске

Сергей Кравчук проконтролировал ход строительства спортивно-досугового центра в парке Дома офицеров флота в Хабаровске, который строится в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Реализация проекта находится под пристальным вниманием городских властей из-за корректировки сроков сдачи.

Ранее мэр Хабаровска указывал подрядчику на необходимость ускорения темпов работ и увеличения числа рабочих на строительной площадке.

«Замечание по увеличению количества рабочих выполнено: на объекте сейчас трудятся 35 человек. Также, когда начнет поступать специализированное оборудование, к работе подключатся профессионалы, имеющие опыт в его установке», - сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Директор спортивной школы "Лидер" Сергей Кавецкий сообщил мэру об организации контроля за стройкой. Он сказал, что спортсмены и тренеры постоянно приходят на стройплощадку.

"С нетерпением ждем его открытия. В том числе будем проводить на этой площадке общефизическую подготовку для лыжников летом, чтобы подготовиться к зимнему периоду", - сказал директор спортшколы.

На данный момент специалисты оценивают готовность объекта в 75%. Идет завершение фасадных работ, вскоре строители приступят к финальному этапу внутренней отделки.

«Подрядчик обещал в ближайшее время завершить работы по фасаду. Сейчас самое главное - это внутренняя отделка помещений. Сдать объект необходимо до 20 мая. Работы ведутся, и в конце марта мы приедем сюда еще раз, чтобы лично проверить, как идет процесс», - прокомментировал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Администрация города продолжает держать на контроле ход работ на объекте, чтобы не допустить срывов обновленного графика и обеспечить высокое качество строительства.