Израильская авиация атаковала столицы Ирана и Ливана в рамках новой операции

Армия обороны Израиля инициировала масштабную военную кампанию, направленную против стратегических узлов своих оппонентов в ближневосточном регионе. Согласно официальному заявлению израильского командования в социальных сетях, под массированный обстрел попали правительственные и инфраструктурные объекты иранского режима, расположенные в различных районах Тегерана. На текущий момент военное ведомство сохраняет режим секретности и не раскрывает точный перечень пораженных целей, ограничиваясь констатацией факта проведения операции против иранской стороны, сообщает Lenta.ru, со ссылкой на соцсети израильской армии.

Параллельно с действиями в Иране, израильские силы нанесли серию точечных ударов по ливанской столице. Основной мишенью в Бейруте стали опорные пункты и логистические центры шиитской группировки "Хезболла". Эксперты расценивают одновременную атаку на два государства как серьезный виток эскалации, направленный на подрыв обороноспособности противников Израиля. Мировые информационные агентства продолжают следить за развитием событий в ожидании подробностей о масштабах разрушений и официальной реакции со стороны Тегерана и ливанского руководства.

Ранее сообщалось, что глава МИД Ирана Аббас Аракчи обвинил Израиль в экологическом преступлении и призвал к международному трибуналу после авиаударов по топливным хранилищам в Тегеране. Дипломат заявил, что уничтожение резервуаров с горючим отравило воду и почву, создав природную катастрофу, последствия которой затронут будущие поколения.