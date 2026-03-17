В России банкротам могут начать возвращать 10% от продажи ипотечного жилья

В России могут поменяться условия банкротства граждан. Предлагается возвращать обанкротившемуся россиянину 10% от выручки с продажи взятого в ипотеку единственного жилья.

При этом предполагается, что сумма возврата должна быть не более суммы первоначального взноса и уже произведенных платежей по кредиту. Это следует из новой редакции проекта поправок в закон о банкротстве ко второму чтению. Первая версия предлагала возвращать 5% от выручки.

Законопроект в Госдуму внесло Правительство ещё в конце ноября 2024 г. В первом чтении депутаты приняли его ещё в середине января 2025 г. Ко второму чтению его доработали только в середине марта 2026 г., пишут "Ведомости".