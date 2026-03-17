УрФУ переселит студентов из Новокольцовского для проведения Международного фестиваля молодежи

Студентов Уральского федерального университета, проживающих в Новокольцовском, просят освободить общежития на время проведения Международного фестиваля молодежи, который пройдёт в Екатеринбурге в начале сентября. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Предполагается участие 10 тыс. студентов из разных стран и регионов России, а также 2 тыс. волонтеров. Они и будут проживать в общежитиях с 1 июля по 1 октября 2026 года.

"Одна из задач — подготовить места для участников фестиваля в общежитиях НВК. Мы понимаем и волнение студентов, и большое количество вопросов. Сейчас университет совместно с организаторами фестиваля прорабатывает все нюансы, чтобы процесс прошел спокойно, организованно и без финансовых потерь для студентов", — говорится в сообщении на сайте вуза.

Студентам предлагают на этот период уехать в родной город, напоминая, что учебный год стартует в гибридном формате, а пары можно посещать онлайн. Если же студентам необходимо будет остаться в Екатеринбурге, им предоставят места в других общежитиях вуза, однако приоритетное право будет у льготных категорий. Ещё одним вариантом является съём жилья: УрФУ частично компенсирует аренду, например, до 40 тыс. рублей студенческим семьям.

Поддержка ждёт и студентов-бюджетников, которым предусмотрена компенсация проезда до дома (к месту постоянной регистрации) и обратно в сумме до 20 тыс. рублей. В вузе также отмечают, что переселённые студенты будут освобождены от оплаты проживания и коммунальных услуг на время отсутствия.

Чтобы не вывозить свои вещи, на весь период фестиваля в Новокольцовском будут оборудованы камеры хранения. По запросу на время переезда студентам предоставят ящики и коробки для упаковки, перевозки или хранения личных вещей. Также предусмотрена организация помощи при перевозке личных вещей в случае переселения в общежитие городской площадки: погрузка, разгрузка вещей и транспорт.

Университет обещает, что до и после фестиваля в общежитиях пройдёт ремонт и замена мебели при необходимости.

Напомним, Международный фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Указ о его проведении подписал президент РФ Владимир Путин, который может лично посетить фестиваль.

В конце января мэр Екатеринбурга Алексей Орлов проверил гостевой маршрут фестиваля.