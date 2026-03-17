В Москве задержан экс-замглавы Бурятии Луковников

Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил о задержании в Москве своего бывшего заместителя Евгения Луковникова.

Задержание связано со строительством третьего моста в Улан-Удэ. Конкретно – с проведением субподрядных работ фирмами, в которых участвуют аффилированные с Луковниковым люди. Политика доставят в столицу республики, Улан-Удэ, чтобы проводить разбирательство на месте.

"О чём вообще люди думают. И чем думают. Сегодня – не те времена, когда что-то можно утаить. Самый доверенный человек был. Я его сам из Москвы приглашал, как специалиста в строительстве", - написал Цыденов в своём telegram-канале.