Нет сил? США просят Европу помочь разблокировать Ормузский пролив

Президент США Дональд Трамп призвал европейских союзников по НАТО принять участие в операции по разблокированию Ормузского пролива, через который проходит до 20% мирового экспорта нефти.

Трамп заявил, что намерен создать коалицию стран для обеспечения безопасности судоходства. В Белом доме отметили, что Вашингтон "активно добивается" от союзников по НАТО и в арабском мире, чтобы они активизировались по Ормузскому проливу. Но ни те, ни другие пока не очень-то спешат с помощью США.

В Британии заявили, что не будут втягиваться в боевые действия по снятию блокады, так как это никогда не было целью НАТО, подчеркнул премьер Кир Стармер. В Германии высказались в том духе, что это не их война, надо искать дипломатическое решение и как можно скорее завершать войну, а не направлять новые военные корабли, которые только повысят напряженность, отметил министр обороны Борис Писториус. Во Франции тоже однозначно высказались против своего участия в чужом для них деле.

При этом в первые дни после нападения на Иран эти страны были готовы выступить на стороне США, но вскоре их позиция изменилась, вероятно, из-за понимания невозможности быстрой победы.

Трамп остался недоволен союзниками, ведь США уже 40 лет "защищают" их, а они не хотят помочь в "столь незначительным деле".

"Я доложу об этом в палату представителей и сенат и спрошу: почему мы защищаем страны, которые не защищают нас?" - сказал президент США.