ЦБ получил сигнал ужесточить кредитную политику

Центробанк получил чёткий сигнал о нежелательности смягчения денежной политики. Причина – возможное подорожание многих товаров из-за кризиса на Ближнем Востоке.

Сигналы подают банки различных стран. Например, Банк Англии, вероятно, откажется от смягчения своей денежной политики. По ожиданиям, сохранит свою ставку в ближайшую среду и Банк Канады.

Эти и другие сигналы ставят чиновников ЦБ РФ в сложное положение. Их представления о постоянных инфляционных опасностях требуют последовать за мировым трендом и отказаться от снижения своей ключевой ставки под рассказы о грядущих взлетах мировых цен на самые разные товары.

"Банк России на мартовском заседании продолжит снижение ключевой ставки, понизив ее до 15%. Можно отметить, что после февральского заседания возросла неопределенность. В части корректировки бюджетного правила неопределенность связана с расходами бюджета в новой конфигурации и источниками финансирования бюджетного дефицита", – цитирует "Независимая газета" главу отдела макроэкономического анализа компании "Финам" Ольгу Беленькую.

13 февраля Банк России снизил ключевую ставку с 16 до 15,5%.