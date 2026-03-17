В новые регионы РФ предложили привозить 10 млн туристов ежегодно

ВЭБ и специалисты по планированию территорий создали 25 направлений развития для новых регионов. Цель большая - сделать так, чтобы к 2045 году жителей там стало на 114 тысяч больше. Сейчас ситуация везде разная: в ДНР насчитывают почти 3 млн человек, а в Херсонской агломерации - всего около 50-60 тысяч. Чтобы исправить это и вернуть людей, власти собираются активно строить жилье, обновлять дороги и развивать туризм, пишут "Ведомости".

Масштабная стратегия развития новых территорий до 2045 года предусматривает строительство более 13 млн кв. м жилья, почти 200 школ и детских садов, а также обновление тысяч километров дорог, железных путей и четырех аэродромов. Промышленный рывок обеспечат десятки новых индустриальных парков и заводов, включая предприятия машиностроения и переработки терриконов. По прогнозам ВЭБ.РФ и Дины Саттаровой из Единого института пространственного планирования, реализация этих планов привлечет инвестиции и создаст свыше 36 тысяч постоянных рабочих мест. Глобальное обновление инфраструктуры, в котором задействуют 225 тысяч строителей, позволит кардинально улучшить условия жизни для 600 тысяч человек и обеспечит устойчивый экономический рост воссоединенных субъектов.

Масштабная стратегия развития туризма в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях нацелена на прием 9,4 млн отдыхающих ежегодно к 2044 году. Согласно планам, в 17 приоритетных зонах, включая Приморский и Генический округа, построят 22 тысячи гостиничных номеров, детские лагеря и оздоровительный комплекс "Арабатские термы". Проект объединит воссоединенные территории водными и автомобильными путями, а также сетью из 35 туристических маршрутов общей длиной более 1000 км. Создание центров морского спорта и круизного туризма превратит побережье в современный рекреационный кластер.

Эксперты Владимир Климанов и Александр Немцев подчеркивают, что первоочередной задачей для новых субъектов остается восстановление систем жизнеобеспечения, дорог и социальных объектов на фоне дефицита воды и кадров. Однако завершение СВО откроет путь к мирному развитию через экологически чистые производства и туризм. Остановка тяжелой промышленности в Мариуполе уже привела к очищению Азовского моря, что в сочетании с песчаными пляжами и возрождением рыбных запасов создает идеальные условия для семейного и гастрономического отдыха. Политолог Алексей Волков считает цель в 9 млн туристов вполне достижимой, выделяя Арабатскую Стрелку, Скадовск и побережье Запорожья как ключевые точки роста, которые при должном развитии сервиса станут новыми центрами притяжения для всей страны.

