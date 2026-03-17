План сорван? Трамп откладывает свой визит в Китай из-за войны в Иране

Президент США Дональд Трамп попросил Китай отложить "примерно на месяц" его визит в эту страну, намеченный на первые числа апреля.

"Из-за войны я хочу быть здесь. Я чувствую, что должен быть здесь. Поэтому мы попросили отложить поездку примерно на месяц", - объяснил президент США.

Он считает, что у Вашингтона хорошие отношения с Пекином и там пойдут ему навстречу, немного отложив визит.

Перенос визита в Китай оценивается как свидетельство того, что война против Ирана пошла не по плану и в Белом доме понимают, что победить Иран в ближайшее время не удастся. Иран, наряду с Венесуэлой, является одним из основных поставщиков нефти в КНР.

Китаевед Николай Вавилов отмечает, что Трампу собирается в Китай давно, да ехать все не с чем. Он хотел приехать в Пекин как триумфатор в войне против Ирана, но план не удался.

"Операция давления сорвалась - ехать на поклон к императору не хочется. И если вы забыли, Трамп обещает приехать в Пекин с января 2025 года", - напомнил эксперт.

Американский специалист по Китаю Сара Беран считает, что если Трамп думает, что перенос визита обеспечит США рычаг давления на Пекин и вынудит Китай играть более активную роль в посредничестве по Ирану и Ормузскому проливу, то в США ошибаются.

Ранее сообщалось, что Трамп рассматривает возможность подписания крупного пакета военной помощи Тайваню. Решение может быть принято после визита американского лидера в Китай. Теперь и помощь Тайваню под вопросом, поскольку после этого Трампа вряд ли примут в Китае.