Под Асбестом в ДТП разбились три человека

Вчера поздним вечером на 3-м километре автодороги "Новоокунево – Рефтинский" в районе Асбеста произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Установлено, что Mitsubishi Lancer выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Infiniti. В результате, ещё до прибытия "скорой" от полученных травм скончались водитель и пассажир первой иномарки и пассажир второй. Водителя Infiniti госпитализировали для оказания медицинской помощи.

На место оперативно выехали сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативной группы. Для обеспечения проезда транспорта организовано реверсивное движение, автоинспекторы регулируют поток. Проводятся следственные действия, личности погибших устанавливаются.

Расследование обстоятельств случившегося продолжается.

Госавтоинспекция напоминает: из-за перепадов дневных и ночных температур на дорогах образуется гололедица. В таких условиях даже небольшое превышение скорости может привести к потере управления, заносу и выезду на встречную полосу. Выбирайте скорость с учетом дорожного покрытия, избегайте резких торможений и маневров — это сохранит жизнь и здоровье вам и окружающим.