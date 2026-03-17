Сын Хаменеи в день атаки покинул резиденцию отца, потому не был убит вместе с ним

Сыну убитого верховного лидера Ирана Али Хаменеи Моджтабе удалось не погибнуть вместе с отцом лишь потому, что незадолго до удара по резиденции он вышел из неё.

По данным The Telegraph, это следует из утекшей аудиозаписи обращения главы протокольной службы канцелярии главы государства Мазахера Хоссейни к высокопоставленным священнослужителям и командирам Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Моджтаба вместе со своей женой и сыном находились в том же комплексе, что и его отец. Утром 28 февраля, незадолго до удара, Моджтаба вышел во двор и находился снаружи, когда произошёл взрыв, пишет РБК.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи был убит 28 февраля 2026 г. в результате серии ракетных ударов Израиля по окрестностям Тегерана. СМИ сообщали, что израильские спецслужбы выслеживали Хаменеи и его окружение несколько месяцев. 9 марта 2026 г. стало известно, что в Иране появился новый верховный лидер. Им стал сын погибшего аятоллы Али Хаменеи Моджтаба.