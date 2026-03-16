Махонин и Патрушев обсудили развитие агропромышленного комплекса Прикамья

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин встретился с вице-премьером Дмитрием Патрушевым. Темой разговора стало развитие агропромышленного комплекса Прикамья.

Особое внимание уделяем новым проектам в агросекторе. В прошлом году при нашей поддержке сельхозпроизводители реализовали 34 инвестиционных проекта. Благодаря им удалось увеличить производство молока на 50 тыс. т.

Также привлекаем средства на развитие инфраструктуры на селе. С помощью федеральной программы "Комплексное развитие сельских территорий" благоустроили почти 800 объектов и построили более 50 км дорог.

В 2026 г. благоустроим и возведем соцобъекты ещё в 10 муниципалитетах края. Например, в Карагайском округе начнем строительство спортивного стадиона, а в Ординском — котельной. В обоих муниципалитетах также приступим к реконструкции очистных сооружений, написал Махонин в своём канале в Max.