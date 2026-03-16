Лерчек освобождена из-под ареста, рассмотрение дела приостановлено

В Москве приостановлено рассмотрение уголовного дела в отношении Валерии Чекалиной (Лерчек).

Домашний арест Чекалиной заменён на запрет определенных действий. Производство по уголовному делу приостановлено из-за состояния здоровья подсудимой, говорится в telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Недавно стало известно, что Чекалина больна раком желудка четвёртой стадии. Заболевание выявили после недавних родов. Её молодой человек Луис Сквиччиарини заявил, что Чекалина и её адвокаты ещё год назад подавали прошение на разрешение посетить врача, но следователи и суд отказали.

Дело против Лерчек о незаконном выводе 251,5 млн руб. из России Гагаринский суд Москвы начал рассматривать в ноябре 2025 г. Вторым фигурантом дела является бывший муж Валерии Артём Чекалин. За время следствия пара успела развестись, сейчас Лерчек встречается с танцором, который сопровождает ее на судебные заседания. В конце февраля Лерчек родила от него сына. По вменяемой статье Чекалиным грозит от трёх до семи лет заключения. После родов срок ей могут скостить до трети. Лерчек свою вину не признает. Она утверждает, что занималась контентом для фитнес-марафона. Её бывший муж частично признал вину, однако его защита утверждает, что в действиях Чекалина отсутствует состав преступления по вменяемой статье.