"Газпром" в Санкт-Петербурге начнет выпускать стиральные машины

Структура "Газпрома", взявшая под опеку российские активы немецкого концерна Bosch, готовит к запуску новую производственную линию. Как сообщил представитель компании агентству РИА Новости, вслед за холодильниками завод в Стрельне начнет выпускать стиральные машины. С мая 2024 года предприятие уже изготовило более 30 тысяч холодильных установок. Сейчас площадка производит технику как под собственной торговой маркой Darina, так и для сторонних брендов, включая Weissgauff и Kuppersberg.

Финансовая отчетность подтверждает восстановление бизнеса: прошлый год принес организации 192,5 млн рублей чистой прибыли против убытка в 1,72 млрд годом ранее. В текущем сезоне руководство намерено выпустить 100 тысяч холодильников, а к 2027 году довести этот объем до 220 тысяч штук. На данный момент инженеры уже освоили производство свыше 30 различных моделей бытовых приборов.

Напомним, что оригинальный владелец Bosch работал в России с 1994 года, но полностью остановил свои заводы в Ленинградской области весной 2022 года.

