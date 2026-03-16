Полиция задержала москвича, "работавшего" на мошенников в Екатеринбурге

16 Марта 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Роскомнадзор замедляет Telegram

Происшествия Свердловская область В России Москва
Фото: Накануне.RU

Полиция задержала москвича, "работавшего" на мошенников в Екатеринбурге

Свердловские полицейские задержали 32-летнего мужчину, который "работал" на телефонных мошенников. Для этого он специально прибыл из Москвы в Екатеринбург.
Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Свердловской области, в конце февраля злоумышленники позвонили 70-летней жительнице Первоуральска и заявили, что якобы получен неправомерный доступ к сервису "Казначейство РФ", а сама женщина является "пособником террористов". Под предлогом "декларирования" денег неизвестные убедили пенсионерку снять накопления и передать их "внештатному сотруднику ФСБ".

Следуя указаниям мошенников, свердловчанка сняла со счета 1 млн 600 тысяч рублей и передала их в Екатеринбурге неизвестному, назвав кодовое слово "ключ". Через несколько дней злоумышленники вновь связались с ней и убедили передать оставшиеся сбережения. Женщина отдала еще 495 тысяч рублей.

После того, как обещанный возврат денег не произошел, она обратилась в полицию. Общая сумма ущерба составила более 2 млн рублей. Вскоре силовики задержали сообщника аферистов.

Сам задержанный пояснил, что познакомился с некой девушкой на сайте знакомств, которая предложила ему заработок. По ее указанию мужчина прибыл в Екатеринбург, получил от пенсионерки сверток с деньгами и вылетел в Москву. В качестве вознаграждения он оставил себе 30 тысяч рублей, а остальную сумму по указанию кураторов должен был оставить в лесу.

Ранее мужчина проживал в Москве. К уголовной и административной ответственности не привлекался, свою вину признал. Суд заключил его под стражу на два месяца. Теперь москвичу грозит до 10 лет лишения свободы.

Теги: мошенники, полиция, Москва, Екатеринбург


