Полиция задержала москвича, "работавшего" на мошенников в Екатеринбурге

Свердловские полицейские задержали 32-летнего мужчину, который "работал" на телефонных мошенников. Для этого он специально прибыл из Москвы в Екатеринбург.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Свердловской области, в конце февраля злоумышленники позвонили 70-летней жительнице Первоуральска и заявили, что якобы получен неправомерный доступ к сервису "Казначейство РФ", а сама женщина является "пособником террористов". Под предлогом "декларирования" денег неизвестные убедили пенсионерку снять накопления и передать их "внештатному сотруднику ФСБ".

Следуя указаниям мошенников, свердловчанка сняла со счета 1 млн 600 тысяч рублей и передала их в Екатеринбурге неизвестному, назвав кодовое слово "ключ". Через несколько дней злоумышленники вновь связались с ней и убедили передать оставшиеся сбережения. Женщина отдала еще 495 тысяч рублей.

После того, как обещанный возврат денег не произошел, она обратилась в полицию. Общая сумма ущерба составила более 2 млн рублей. Вскоре силовики задержали сообщника аферистов.

Сам задержанный пояснил, что познакомился с некой девушкой на сайте знакомств, которая предложила ему заработок. По ее указанию мужчина прибыл в Екатеринбург, получил от пенсионерки сверток с деньгами и вылетел в Москву. В качестве вознаграждения он оставил себе 30 тысяч рублей, а остальную сумму по указанию кураторов должен был оставить в лесу.

Ранее мужчина проживал в Москве. К уголовной и административной ответственности не привлекался, свою вину признал. Суд заключил его под стражу на два месяца. Теперь москвичу грозит до 10 лет лишения свободы.