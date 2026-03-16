Список оснований для высылки мигрантов из страны станет шире

Кабинет министров поддержал законодательную инициативу, которая вводит дополнительные меры ответственности для приезжих граждан. Теперь перечень правонарушений, влекущих за собой обязательный выезд из России, пополнится двадцатью новыми пунктами. Среди ключевых изменений значится возможность выдворения за действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом стало известно из сообщения РИА Новости со ссылкой на собственные источники в правительственных кругах.

Помимо этого, правоохранительные органы получат полномочия депортировать иностранных лиц за пропаганду атрибутики нацизма или тиражирование экстремистского контента. Разработчики данных поправок поясняют, что такие шаги продиктованы необходимостью усиления национальной безопасности и борьбы с радикальными проявлениями. Законопроект выступает важным инструментом в реализации обновленной государственной стратегии по ужесточению надзора за миграционными потоками и соблюдением правопорядка.

Кроме того, лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил запретить въезд в страну иностранцам, у которых нет заранее приобретенного медицинского полиса. Политик прокомментировал решение суда Евразийского экономического союза, который отказал в предоставлении бесплатных медицинских услуг семьям приезжих работников.