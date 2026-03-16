Александр Бречалов доложил Президенту о динамике социально-экономического развития Удмуртии

Глава Удмуртии Александр Бречалов на состоявшейся в Кремле встрече с Президентом России Владимиром Путиным доложил о социально-экономическом развитии республики.

В частности, он рассказал о работе по поддержке в регионе военнослужащих, выполняющих боевые задачи на СВО и членов их семей. Так, за прошлый год тысяча бойцов прошли диспансеризацию, 140 человек – медицинскую реабилитацию. Продолжается выполнение работ по увековечиванию памяти. В прошлом году в Воткинске открыли военно-патриотический клуб «Десантник». В этом году в Удмуртии начинается проект по благоустройству сквера «Патриот» в Ижевске. Также в Глазове будет создаваться военно-патриотический центр «Северный рубеж».

Также Глава Удмуртии сообщил, что в регионе центр «Работа России» и Фонд «Защитники Отечества» работают сообща, заключены соглашения с 60 предпринимателями. Предприятия региона помогают с трудоустройством ветеранов с тяжелыми ранениями.

"У нас, допустим, военные заводы, такие как «Элеконд», «Купол», ребят с тяжелыми увечьями не просто трудоустраивают – помогают им, адаптируют их к спорту, в общем, всесторонняя в этом смысле поддержка", - сообщил Александр Бречалов.

Также он рассказал главе государства о проекте «СВОй резерв18», по аналогии с федеральным проектом «Время героев», помощи подшефному Лутугинскому району.

В докладе президенту прозвучало, что главный вызов для Удмуртии – демография. Александр Бречалов сообщил, что с 1 января текущего года принято решение установить региональный материнский капитал в 300 тысяч рублей для семей, в которых рождается третий и последующий ребенок, для молодых семей [до 35 лет]. Глава региона отметил, что младенческая смертность снижается, сейчас – 2,48. При этом каждый год прирастает количество многодетных семей. Сейчас их уже более 34 тысяч; и в 2025 году к 2024 году – почти плюс 5 тысяч семей.

Обеспеченность медицинскими кадрами в Удмуртии – 0,85., открыли современную поликлинику в Сарапуле, которая будет обслуживать около 80 тысяч человек, продолжается капремонт ремонт межрайонной больницы в Глазове и других больниц, амбулаторий, ФАПов.

Помимо здравоохранения уделяется внимание созданию условий для занятия физкультурой и спортом. Открыт современный центр единоборств в Ижевске «УДС Арена», продолжается ремонт стадионов, площадок ГТО, созданию сельских физкультурно-оздоровительных комплексов.

По сфере образования Александр Бречалов отметил, что благодаря решению Президента, в прошлом году было принято решение о строительстве новой школы в Устиновском районе на более чем 1000 мест. Еще три школы будут в регионе ремонтировать

Далее глава Удмуртии рассказал о флагманских проектах в регионе. В части развития сельского хозяйства по программе «Комплексное развитие сельских территорий» в этом году аграрии получат 4,5 миллиарда рублей. В прошлом году 1 миллион 110 тысяч тонн молока получили удмуртские сельхозпроизводители. В АПК региона за прошлый год экспорт прирос на 48%.

В сфере ЖКХ благодаря поддержке федерального центра регион начал получать существенные деньги. По газификации регион достиг показателя в 80%. За пять лет 58 тысяч семей получили доступ к газу. Планы на 2026 год с «Газпромом» утверждены. Удмуртия практически выполнила план по переселению из ветхого и аварийного жилья, с 2019 года улучшили жилищные условия более 6 тысяч человек, а в действующей программе улучшат условия 4600 человек.