Apple заплатит 3,5 млн рублей за игнорирование законов РФ

Суд в Москве признал подразделение Apple Distribution International LTD виновным в совершении административного правонарушения. Американской корпорации вменили несоблюдение установленных правил по ограничению доступа к противоправной информации. По итогам разбирательства на компанию наложен денежный штраф, сумма которого составила 3,5 миллиона рублей, пишет "КП".

Подобные санкции применяются к зарубежному сервису уже не впервые. Ранее, в середине прошлого года, судебная инстанция уже взыскивала с Apple 3 млн рублей по аналогичному поводу. Тогда поводом для судебного иска послужило нежелание компании очищать свои платформы от материалов, которые по закону подлежат обязательной блокировке. Новое постановление свидетельствует о продолжении юридического давления на ИТ-гиганта из-за его политики в отношении модерации контента.

Кстати, компания Apple планирует ежегодно инвестировать один миллиард долларов в использование передовых технологий искусственного интеллекта от Google для радикальной модернизации своего ассистента Siri. В данный момент стороны финализируют условия сделки, детали которой стали известны профильным экспертам.