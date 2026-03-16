В Техническом университете УГМК выпустили магистров по направлению "Информатика и вычислительная техника"

В Техническом университете УГМК прошла защита выпускных квалификационных работ магистров по направлению "Информатика и вычислительная техника". Этот выпуск стал первым для созданного в вузе три года назад ИТ-направления.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе университета, дипломы получили девять человек, семь из них – красные. Все выпускники уже работают на промышленных предприятиях, поэтому их магистерские работы были напрямую связаны с производственными задачами.

Одной из работ стала разработка и внедрение системы "цифровой советчик" для управления процессом флотации на обогатительной фабрике. Система анализирует технологические параметры в режиме реального времени и выдает оператору рекомендации по оптимальной настройке процесса. Это позволяет снизить влияние человеческого фактора, ускорить принятие решений, а в итоге повысить извлечение металла из руды и сократить производственные потери.

"По сути, это не просто выпуск магистров, а презентация цифровых решений, разработанных для действующих предприятиях. Такой формат магистратуры уже не просто связывает университетскую подготовку с задачами промышленности, а уже позволяет напрямую влиять на повышение ее эффективности", - отметил директор Технического университета УГМК Вячеслав Лапин.

Справка

Технический университет УГМК – это первый частный инженерный вуз России по подготовке специалистов для предприятий горно-металлургического комплекса. Показатель трудоустройства выпускников по специальности составляет более 98%.

В 2026 году Технический университет УГМК занял первое место среди высших учебных заведений Свердловской области и второе по Уральскому федеральному округу в российском локальном рейтинге вузов агентства RAEX.

В университете готовят специалистов не только для горно-металлургического комплекса, но и для других отраслей промышленности. Среди выпускников инженеры, системные аналитики, специалисты по автоматизации, технологи и управленцы, успешно работающие на ведущих предприятиях России. Учебный процесс проходит в мультимедийных аудиториях и специализированных научных лабораториях, оснащенных современным оборудованием.