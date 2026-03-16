В Техническом университете УГМК выпустили магистров по направлению "Информатика и вычислительная техника"

В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Образование Свердловская область Уральский ФО
Фото: Технический университет УГМК

В Техническом университете УГМК выпустили магистров по направлению "Информатика и вычислительная техника"

В Техническом университете УГМК прошла защита выпускных квалификационных работ магистров по направлению "Информатика и вычислительная техника". Этот выпуск стал первым для созданного в вузе три года назад ИТ-направления.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе университета, дипломы получили девять человек, семь из них – красные. Все выпускники уже работают на промышленных предприятиях, поэтому их магистерские работы были напрямую связаны с производственными задачами.

В Техническом университете УГМК состоялся первый выпуск магистров по направлению "Информатика и вычислительная техника"(2026)|Фото: Технический университет УГМК

Одной из работ стала разработка и внедрение системы "цифровой советчик" для управления процессом флотации на обогатительной фабрике. Система анализирует технологические параметры в режиме реального времени и выдает оператору рекомендации по оптимальной настройке процесса. Это позволяет снизить влияние человеческого фактора, ускорить принятие решений, а в итоге повысить извлечение металла из руды и сократить производственные потери.

"По сути, это не просто выпуск магистров, а презентация цифровых решений, разработанных для действующих предприятиях. Такой формат магистратуры уже не просто связывает университетскую подготовку с задачами промышленности, а уже позволяет напрямую влиять на повышение ее эффективности", - отметил директор Технического университета УГМК Вячеслав Лапин.

В Техническом университете УГМК состоялся первый выпуск магистров по направлению "Информатика и вычислительная техника"(2026)|Фото: Технический университет УГМК

Справка

Технический университет УГМК – это первый частный инженерный вуз России по подготовке специалистов для предприятий горно-металлургического комплекса. Показатель трудоустройства выпускников по специальности составляет более 98%.

В 2026 году Технический университет УГМК занял первое место среди высших учебных заведений Свердловской области и второе по Уральскому федеральному округу в российском локальном рейтинге вузов агентства RAEX.

В университете готовят специалистов не только для горно-металлургического комплекса, но и для других отраслей промышленности. Среди выпускников инженеры, системные аналитики, специалисты по автоматизации, технологи и управленцы, успешно работающие на ведущих предприятиях России. Учебный процесс проходит в мультимедийных аудиториях и специализированных научных лабораториях, оснащенных современным оборудованием.

