СМИ: Задержана женщина, напавшая на ребенка в Нижневартовске

Женщину, которая хотела похитить 8-летнюю девочку в Нижневартовске, задержала полиция, сообщает Муксун.

Установлено, что задержанная 34-летняя югорчанка ранее была неоднократно судима. По факту нападения на ребенка на нее завели протокол о мелком хулиганстве.

Накануне сообщалось, что женщина напала на восьмилетнюю девочку в Нижневартовске и твердила, что "никто ее" не спасет". Неадекватную женщину спугнули соседи.

По словам матери ребенка, когда девочка вышла из дома в магазин, к ней стала приставать женщина, зажимала ей рот, а потом потащила в неизвестном направлении. Остановило ее только появление соседей — она выпустила ребенка. Девочка убежала.

Мать ребенка сообщает, что это не первый случай: Женщина уже неоднократно нападала на других детей. Родители обращались в полицию, но ее каждый раз отпускали. После сегодняшнего преследования девочка плачет и заикается. Физических травм у нее нет.