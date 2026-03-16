Россия нарастит мощности суперкомпьютеров в десять раз к 2030 году

Российское правительство подготовило масштабную дорожную карту по совершенствованию суперкомпьютерной инфраструктуры. Премьер-министр Михаил Мишустин выделил расширение сети вычислительных центров как приоритетную государственную задачу. Власти рассчитывают, что к 2030 году общая производительность отечественных машин увеличится в десять раз, рассказало РИА Новости.

Утвержденный документ включает четкий график действий и список ответственных лиц. Кабинет министров планирует обновить законодательную базу и скорректировать профильную научно-техническую программу. Основное внимание разработчики уделят созданию российского софта и уникальных алгоритмов искусственного интеллекта для нужд различных секторов экономики.

Мишустин поручил ведомствам внедрить единые стандарты работы для всех вычислительных площадок. Параллельно правительство подготовит стратегию развития национальной компьютерной сети нового поколения. Эта структура свяжет сотни ведущих университетов и исследовательских институтов, что позволит ученым оперативно обмениваться колоссальными объемами информации.

Глава кабмина подчеркнул, что реализация этих амбиций невозможна без притока квалифицированных инженеров и программистов. Он призвал министерства объединить усилия для запуска новых образовательных курсов. По мнению премьера, современные вычислительные системы играют решающую роль в медицине, создании материалов и метеорологии.

Ранее правительство России продлило до конца 2026 года упрощенные правила ввоза электроники, чтобы избежать дефицита смартфонов, ноутбуков и компьютеров из-за санкций. Теперь для импорта техники с функциями шифрования компаниям не нужно напрямую обращаться в ФСБ - оформить необходимые документы (нотификации) могут профильные отраслевые ассоциации.