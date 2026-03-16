Россия нарастит мощности суперкомпьютеров в десять раз к 2030 году

В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Наука и техника В России
Фото: Накануне.ru

Россия нарастит мощности суперкомпьютеров в десять раз к 2030 году

Российское правительство подготовило масштабную дорожную карту по совершенствованию суперкомпьютерной инфраструктуры. Премьер-министр Михаил Мишустин выделил расширение сети вычислительных центров как приоритетную государственную задачу. Власти рассчитывают, что к 2030 году общая производительность отечественных машин увеличится в десять раз, рассказало РИА Новости.

Утвержденный документ включает четкий график действий и список ответственных лиц. Кабинет министров планирует обновить законодательную базу и скорректировать профильную научно-техническую программу. Основное внимание разработчики уделят созданию российского софта и уникальных алгоритмов искусственного интеллекта для нужд различных секторов экономики.

Мишустин поручил ведомствам внедрить единые стандарты работы для всех вычислительных площадок. Параллельно правительство подготовит стратегию развития национальной компьютерной сети нового поколения. Эта структура свяжет сотни ведущих университетов и исследовательских институтов, что позволит ученым оперативно обмениваться колоссальными объемами информации.

Глава кабмина подчеркнул, что реализация этих амбиций невозможна без притока квалифицированных инженеров и программистов. Он призвал министерства объединить усилия для запуска новых образовательных курсов. По мнению премьера, современные вычислительные системы играют решающую роль в медицине, создании материалов и метеорологии.

Ранее правительство России продлило до конца 2026 года упрощенные правила ввоза электроники, чтобы избежать дефицита смартфонов, ноутбуков и компьютеров из-за санкций. Теперь для импорта техники с функциями шифрования компаниям не нужно напрямую обращаться в ФСБ - оформить необходимые документы (нотификации) могут профильные отраслевые ассоциации.

